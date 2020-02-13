Ведущий «России 1» предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

13.02.2020, 12:06, Новости дня

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Ведущий телеканала "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс в своем "Инстаграме" разместил пост с предупреждением о мошеннической рекламе в соцсетях.

В ней под видом рекламы ходит фейк, причем, на снимке размещено, в частности, изображение популярного телеведущего.

Аферисты обещают доверчивым гражданам некие "выплаты", причем, слово это написано с ошибкой: "выплоты".

"Аккаунт канала фальшивый, будьте осторожны. Мы их уже ищем и очень скоро найдем", — предупреждает Мацкявичюс.

 

 

 

 

 

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ВНИМАНИЕ‼️‼️‼️⛔️⛔️⛔️ Друзья, со вчерашнего дня в Инстаграм и других социальных сетях под видом рекламы ходит вот этот фейк. Неизвестные негодяи пытаются делать гадости, пользуясь нашими именами и репутацией. Аккаунт канала фальшивый, будьте осторожны. Мы их уже ищем и очень скоро найдём.

Публикация от Эрнест Мацкявичюс (@ernestmatskyavichyus) 12 Фев 2020 в 10:26 PST

Ранее сообщалось, что мошенники зачастую пользуются известными именами и интернет-ресурсами и СМИ, чтобы обманывать людей, создавая фейковые сайты и аккаунты и формируя фальшивую рекламу.



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Ведущий «России 1» предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

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