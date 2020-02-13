Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

13.02.2020, 12:06, Новости дня

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №52/2020, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

11 февраля Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.