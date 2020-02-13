В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

13.02.2020, 12:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

В торговом центре, расположенном в Люберцах, в среду, 12 февраля, охранник напал на женщину, отказавшуюся показать содержимое своего чемодана.

Очевидец снял на видео развязку инцидента и рассказал, что застал момент, как охранник вырывал чемодан у посетительницы магазина, после чего она упала, вцепившись в свою поклажу.

 

По словам свидетелей происшествия, охранник с такой силой дергал за ручку, что умудрился разбить себе лоб. Противоборствующих разняли покупатели и сотрудники торгового центра, после чего произошла словесная перепалка.

Охранники предложили дождаться полицию, однако женщина с чемоданом сообщила, что очень устала и, вновь попытавшись вырвать свою кладь, махнула рукой и ушла, сказав, что вернется за своими вещами через пару часов, после того, как отдохнет.

Сотрудники торгового центра отволокли отвоеванное имущество в сторону, и любопытствующие очевидцы разошлись. Информация о том, вернулась ли женщина за своим чемоданом, не поступала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнения: Как портовые гопники стали иконой революции

04.12 / В Харьковской области девятилетний мальчик совершил серию поджогов – полиция

14.01 / «Воробей, попадая в крыло, пробивает отверстие» — Как российские СМИ пытались обелить иранских зенитчиков

09.01 / Украина назвала основными версиями крушения самолета теракт и ракетный удар. Комиссия ищет российскую ракету

13.02 / Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 218

19.12 / Путин назвал возможность однополярного мира иллюзией

17.01 / В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

08.01 / Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

09.12 / Глава ОКР пообещал сделать все ради выступления РФ в Токио-2020 под своим флагом

24.12 / Составлен антирейтинг новогодних подарков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика