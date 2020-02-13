Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство России

13.02.2020, 12:06, Новости дня

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Законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство России, сообщили в пресс-службе Росреестра. Вступление документа в силу  ожидается в 2021 году.

Полное название документа — проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены".

Проект закона разработали Минэкономразвития РФ совместно за два года с учетом мнений местных властей регионов и органов местного самоуправления.

Сейчас в РФ остаются незарегистрированными   более чем 3,5 миллиона гаражей, по данным Единого государственного реестра недвижимости. Из-за отсутствия в законе определения "гараж" это число намного больше.

Россияне долгие годы не могли зарегистрировать свои гаражи.

Предлагаемые меры похожи с "дачной амнистией", которая упростила порядок оформления собственности построек для граждан. "Гаражная амнистия" может "легализовать"  более 4,5 миллиона гаражей.

Законом предлагается упрощенное оформления прав граждан на земельные участки государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или  машино-места в коллективном гараже.

Для оформления гаража необходимо представить ряд документов: длительное добросовестное использование, или выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации. Регионы получат право представяить и другие документы.



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Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство России

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