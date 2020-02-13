Ворота на юг: Руслан Байсаров завершает строительство моста через Дон

13.02.2020, 12:05, Разное

В Волгоградской области готовится к сдаче в эксплуатацию мост через Дон на участке Морозовская – Волгоград. В конце января подконтрольная российскому бизнесмену Руслану Байсарову группа компаний СК МОСТ закончила работы по укладке инвентарных рельсов на переправе.

Строящийся железнодорожный мост станет одним из важнейших инфраструктурных объектов не только Волгоградской области, но и юга России. По прогнозам экспертов, переправа окажет положительное влияние на экономическое развитие региона и даст стимул к расширению международных торговых связей нашей страны.

Долгожданная переправа

Для России южное направление исторически было одним из приоритетных. На протяжении столетий наша страна пробивала себе путь к Азовскому, Черному и Каспийскому морям, выстраивала торговые пути с Турцией, Персией и другими странами. А русский купец XV века Афанасий Никитин стал одним из первых европейцев, побывавших в Индии.

Сегодня наша страна продолжает активно выстраивать отношения с государствами на своих южных рубежах. Ключевую роль здесь играет торговля. Для ее развития не обойтись без современной транспортной инфраструктуры. Один из таких объектов скоро появится на реке Дон, на 280-м километре маршрута между Морозовской и Волгоградом.

Именно там российский бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров строит железнодорожный мост, который должен заменить прежнюю переправу, построенную еще в далеких 1950-х годах. История у этого места богатая: первый мост появился там в 1900 году. В Гражданскую и Великую Отечественную войну в районе Дона шли ожесточенные бои, поэтому переправа играла стратегическую роль. Контролируешь мост – считай, половина Дона в твоих руках.

Но время идет, и даже самая надежная инфраструктура имеет свойство приходить в негодность. Специалисты давно жаловались: устаревший морально и физически мост перестал отвечать потребностям времени. Поезда могут проезжать по нему разве что «черепашьими» темпами – 25, максимум 40 километров в час, а вес грузов не должен превышать шести тысяч тонн. Разумеется, с такими ограничениями говорить об эффективном развитии экономики региона и внешнеторговых связей не приходится.

За решение стратегической задачи взялись структуры Руслана Сулимовича Байсарова. В 2011 году в 50 метрах от старого моста началась подготовка к возведению новой переправы. Инженеры ГК СК Мост обследовали дно реки и берег, провели необходимые расчеты. На, без преувеличения, ювелирную работу ушло 12 месяцев, и уже в декабре следующего года к своему делу приступили строители.

Новые возможности

Специалисты не понаслышке знают о так называемых бутылочных горлышках. Они образуются, когда существующий транспортный коридор перестает справляться с нагрузкой. Транспорта становится все больше, а пропускная способность коридора остается прежней. В итоге поездам или автомобилям приходится простаивать и ждать своей очереди. Как результат – увеличение времени в пути и сопутствующие экономические потери.

Такую проблему ГК СК Мост успешно решает на Байкало-Амурской магистрали: специалисты Руслана Байсарова занимаются модернизацией транспортного коридора. Схожая с БАМом проблема возникла и на Дону. Переставший отвечать потребностям времени мост стал слабым звеном Приволжской железной дороги. Образовалось классическое «бутылочное горлышко», ведь поездов все больше, а дорога одна на всех. Из-за этого страдает экономика региона, государственные и частные предприятия терпят убытки.

Эксперты уверены, что новая переправа существенно облегчит работу железнодорожников и грузоотправителей. Мост, который строят структуры Руслана Байсарова, позволит:

в три раза увеличить вес поездов – с 4,3 до 12 тысяч тонн;

в два-три раза повысить скорость составов – с 25-40 до 90 километров в час;

увеличить пропускную способность переправы и нарастить объемы перевозок в направлени портов на Азовском и Черном морях.

Работы идут по графику. Фотографии будущей переправы во всей красе уже можно посмотреть на официальном сайте ГК СК Мост. Видно, что структуры Руслана Байсарова проделали огромную работу: им удалось создать современную переправу, отвечающую всем требованиям безопасности и устойчивую к любым капризам природы. Размывы, паводки и прочие катаклизмы, нередко бушующие в районе Дона, мосту не страшны.

Транспортный узел юга России

Сейчас строители переправы находятся на финишной прямой. Новости о строительстве моста приходят периодически. Он уже соединил оба берега великой реки. В конце января пришла новость: компания Байсарова начала укладывать на переправе инвентарные рельсы. Они необходимы для укладки бесстыкового пути. Это временное решение: в дальнейшем на мосту уложат 25-метровые рельсы.

В Волгоградской области мост очень ждут. Развитие транспортной инфраструктуры в последние годы стало одним из приоритетов местных властей. В 2014 году губернатор Андрей Бочаров инициировал программу обновления дорожной сети. Планы масштабные: построить и отремонтировать более 240 объектов.

Многое из задуманного уже удалось воплотить в жизнь. В городе на Волге появился современный аэропорт, куда пассажиры могут добраться на комфортном аэроэкспрессе. Обновлен и городской вокзал, ведется большая работа по модернизации железнодорожных путей.

Активность региональных властей высоко оценили в Москве. Волгоградская область может стать примером другим регионам, как нужно развивать транспортные узлы, уверен глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Действительно, в регионе, как отметил Андрей Бочаров, сходятся потоки из шести федеральных округов, в том числе Центрального, Сибирского, Уральского. А раз так, то область имеет все шансы стать крупнейшим транспортным узлом юга России.

Строительство моста через Дон прекрасно вписывается в эту концепцию. Переправа станет важнейшим дополнением к транспортному каркасу региона. Развитие транспорта неминуемо потянет за собой другие улучшения: повышение инвестиционной привлекательности региона, рост уровня жизни населения. Каждый вложенный в транспорт рубль принесет десяток.

Путь “из варяг в персы”

Строительство моста через Дон – это не только потребность настоящего времени, но и проект с перспективой на будущее. Эксперты предсказывают в ближайшие годы взрывной рост грузовых перевозок в районе Волго-Донского канала и Цимлянского водохранилища – в 2-2,5 раза к 2030 году. Увеличатся и объемы перевозок к портам Азовского и Черного морей одного из главных экспортных товаров России – зерна. По пассажирским перевозкам аналитики также дают позитивный прогноз – в среднем в 1,5 раза.

Если в былые годы способность Волгоградской области справиться с ростом интенсивности перевозок стояла под вопросом, то теперь благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры можно не сомневаться – регион справится. Новый мост через Дон даст возможность пустить дополнительные поезда, сократить время в пути, уменьшить количество технических стоянок.

Вообще, географическое положение Волгоградской области во многом уникально. Регион находится в перспективном международном транспортном коридоре «Север – Юг», который связывает страны балтийского региона с Ираном и Индией. Основными преимуществами коридора эксперты называют:

транспортировка грузов из Европы в Южную Азию сокращается более чем в два раза;

более низкая стоимость контейнерных перевозок в сравнении с транспортировкой по морю.

Протяженность маршрута превышает семь тысяч километров, а потенциальные объемы грузоперевозок оцениваются в 25 миллионов тонн. Польза от проекта очевидна: при условии создания необходимой инфраструктуры маршрут через Волгоградскую область может составить серьезную конкуренцию пути через Суэцкий канал. А это колоссальные средства, которые пойдут в региональный и федеральный бюджеты.

Мост, который строит Байсаров Руслан, может в ближайшем будущем без всяких преувеличений стать воротами России на юг. На Руси главным торговым маршрутом был Путь «из варяг в греки». Кажется, наступает время маршрута «из варяг в персы». Получается, что бизнесмен решает задачи не регионального, а континентального масштаба.

Что нам стоит мост построить

Сейчас в общественных дискуссиях много внимания уделяют проблеме регионов: как остановить отток населения, повысить качество жизни, создать новые рабочие места. Инфраструктурные ограничения – один из главных тормозов развития территорий. Таково личное мнение Руслана Байсарова.

И эту проблему он как предприниматель старается всячески решить. Группа компаний СК Мост, совет директоров которой возглавляет бизнесмен, известна инфраструктурными проектами, которые несут серьезную социально-экономическую нагрузку.

Так, в прошлом году структуры предпринимателя достроили мост через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Кроме того, сейчас ГК СК Мост занимается:

расширением БАМа,

модернизацией сахалинской узкоколейной дороги и

другими важными проектами.

Акционером СК Мост предприниматель, родившийся 9 августа 1968 года в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР, стал уже в зрелом возрасте. В 2016 году он приобрел контрольный пакет акций компании, говорится в его биографии в «Википедии». С тех пор его жизнь тесно связана со строительством.

Хотя в свое время Байсаров окончил Грозненский нефтяной институт, поэтому занимался топливным бизнесом. Позже в активе предпринимателя появилась АО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация». Сейчас он возглавляет совет директоров предприятия.

Проекты бизнесмена не ограничиваются Россией. В Сербии структуры предпринимателя строят виадук на участке от Белграда до Нови Сада. Поезда будут мчаться по нему со скоростью до 200 километров в час, а время в пути сократится до 30 минут.