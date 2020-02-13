Фигуристка Медведева вернулась к образу Сейлор Мун

13.02.2020, 12:05, Новости дня

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала фотографию с прической Сейлор Мун – героини популярных японских анимэ и манги. Выступление в образе «воина в матроске» в 2016 году стало одним из самых запоминающихся в карьере фигуристки.

Фотографию в образе Сейлор Мун Медведева опубликовала на своей странице в Instagram.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 12 Фев 2020 в 11:06 PST

 

Напомним, в 2016 году фигуристка выступила под микс из композиций аниме, в том числе мелодию Moonlight Densetsu – главный саундтрек мультфильма. Номер покорил японскую публику.

 

В конце прошлого года Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате РФ по фигурному катанию в Красноярске.



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Фигуристка Медведева вернулась к образу Сейлор Мун

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