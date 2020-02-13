Минтранс решил уравнять права пассажиров верхних и нижних полок в размещении клади

13.02.2020, 12:05, Новости дня

Минтранс планирует уровнять права пассажиров верхних и нижних полок по размещению ручной клади в поездах дальнего следования при определенных условиях.

«Проект приказа Минтранса «О внесении изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ…» разработан в целях урегулирования вопроса размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Министерство поясняет, что в настоящее время в поездах эксплуатируются вагоны, в которых конструктивными особенностями предусмотрены неравнозначные места для размещения ручной клади: двухэтажные вагоны, вагоны габарита РИЦ, вагоны со спальными местами поездов «Стриж».

Так, в двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ размещение ручной клади под нижней полкой является более удобным, тогда как в вагонах со спальными местами поездов «Стриж» – на верхней багажной полке.

Один из пунктов действующих правил предусматривает, что преимущественное право использования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места – пассажир, проезжающий на верхней полке. Другой пункт документа гарантирует пассажирам равный доступ к услугам при перевозке железнодорожным транспортом.

«С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», – поясняет министерство. Соответствующим пунктом и предлагается дополнить действующие правила.

Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один билет, кроме мелких вещей, ручную кладь весом не более 36 килограмм, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров.

Ранее пресс-служба «Российских железных дорог» сообщила, что пассажиры верхних полок имеют право располагаться на нижних только после разрешения пассажиров снизу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Минтранс решил уравнять права пассажиров верхних и нижних полок в размещении клади

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

10.01 / Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

02.12 / Экономика: Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

21.12 / Какая часть мозга отвечает за самоубийство, зачем людям снятся кошмары и как заморозка спасает жизнь. Новости медицины

05.02 / Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной

15.01 / В «Ростелекоме» не увидели технической сложности в отмене платы за доступ к сайтам

11.02 / Голодец назначена на пост зампреда правления Сбербанка

05.01 / Календарь: 5 января — День изобретателя бритвы Жиллетта

04.02 / Владимир Путин поменял состав Совбеза России

02.02 / Кубок шести наций: Ирландия обыгрывает Шотландию, Уэльс громит Италию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика