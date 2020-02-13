Стоматологи дали советы по устранению кровоточивости десен

13.02.2020, 12:04, Разное

Стоматологи советуют при кровоточивости десен правильно ухаживать за полостью рта. Прибегать к помощи лекарственных препаратов или витаминов, средств народной медицины в этом случае не стоит.
Прежде всего, медики рекомендуют чистить зубы дважды в день: утром и вечером. После сна возникает необходимость освежить дыхание, а перед ним — очистить всю полость рта от остатков пищи, препятствуя её разложению, а также минимизировать количество микробов. Для более тщательного ухода рекомендуется воспользоваться зубной нитью, чтобы очистить труднодоступные для щетки места. Поможет в этом и ёршик многоразового действия. Его использование гораздо удобнее зубной нити. Кроме того, приспособление более безопасно по сравнению с зубочистками, потому что не повреждает эмаль зуба или десну. В процессе использования этот инструмент ещё и массирует дёсны, стимулируя кровообращение в них.

Использованию ирригаторов, очищающих полость рта водной струей под давлением, препятствует высокая стоимость приборов. Стоматологи советуют обратить внимание на цвет десен, который в здоровом состоянии должен быть светло-розовым.



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Стоматологи дали советы по устранению кровоточивости десен

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