Борис Грачевский о своей пенсии: «Некоторые получают ещё меньше»

13.02.2020, 12:04, Разное

Отечественный сценарист и режиссёр Борис Грачевский в одном из недавних интервью пояснил о размере своей пенсии. Художественный руководитель юмористического киножурнала «Ералаш» отметил, что на 27 тысяч в месяц прожить непросто, но при этом некоторые артисты получают ещё меньшее пособие.

Борис Грачевский, несмотря на 70-летний возраст, продолжает работать и говорит, что никогда не получал «чёрную» зарплату, поэтому его пенсия сравнительно небольшая. К тому же он не носит звание народного или заслуженного артиста, поэтому ему не положена 30-тысячная доплата от столичной мэрии. Однако, когда лауреат государственной премии всё же уйдёт на заслуженный отдых, то его выплаты увеличатся в два раза, так как именно такую надбавку он будет получать, как неработающий пенсионер.

Режиссёр, кроме прочего, является ветераном труда, и за это, вероятно, тоже полагается некоторая доплата, но он лишь единожды обращался в ПФ и не в курсе всех «нюансов». Борис Грачевский констатировал, что на его пенсию вряд ли можно прожить достойно, но некоторые деятели искусств получают ещё меньше, поэтому продолжают работать даже в преклонном возрасте, хотя многие делают это даже не из-за денег, а ради занятия любимым делом, которому посвятили большую часть жизни.