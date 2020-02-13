Софи Тернер и Джо Джонас ждут первого ребенка

13.02.2020, 11:59, Разное

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас ждут появления на свет первого ребенка. Об этом сообщает американский портал JustJared со ссылкой на проверенных инсайдеров.

Пара хранит молчание, но их семья и друзья очень рады за них,

— сообщают осведомленные источники.

Во время последнего выхода в свет, на церемонии Grammy в январе, Софи выбрала наряд с драпировкой в области живота. А на снимках папарацци появляется в спортивных костюмах свободного кроя. Церемонию и вечеринку «Оскара», на которых Софи ожидали увидеть ее поклонники, актриса пропустила.

Софи Тернер и Джо Джонас, январь 2020 года

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. В интервью британскому Harper’s Bazaar Софи рассказывала, что она познакомилась со своим возлюбленным крайне современным способом.

У нас было много общих друзей, которые собирались нас представить. Мы были подписаны друг на друга в Instagram, и однажды он мне написал. Ни с того ни с сего.Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже — они впервые позировали фотографам вместе.

Кажется, будто мы живем в аквариуме. Грустно, что даже самые обычные вещи появляются в новостях. Это так скучно! Неужели нет других заголовков?,

— жаловалась после этого Софи на излишнее внимание прессы.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий.

Следом пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. В последние выходные июня Софи Тернер и Джо Джонас обменялись клятвами любви и верности в присутствии родных и друзей. За дизайн подвенечного платья невесты отвечал модный дом Louis Vuitton, с которым Софи плотно сотрудничает уже несколько лет. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию.

Софи Тернер и Джо Джонас