Ученые назвали срок жизни коронавируса на предметах

13.02.2020, 11:58, Новости дня

Немецкие ученые выяснили, что новый коронавирус (COVID-19) похож на другие вирусы своего семейства, поэтому может оставаться активным на поверхности предметов в течение недели или даже больше.

Ученые обобщили информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов, а также о стратегиях блокировки их распространения в общественных местах и медицинских учреждениях. В итоге они заключили, что при комнатной температуре коронавирусы человека могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до девяти дней, информирует РИА «Новости» со ссылкой на журнал Journal of Hospital Infection.

По мнению исследователей, девять дней – это верхний предел, в среднем семейство человеческих коронавирусов может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, хотя некоторые ветеринарные коронавирусы могут сохраняться на неодушевленных предметах более 28 дней.

Отмечается, что эффективной блокировкой вируса может стать обработка поверхностей растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия. При этом ученые уточняют, что пока точно не ясно, «может ли человек получить COVID-19, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза».

Ранее ученые нашли новый способ защиты организма от вирусов.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.



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Ученые назвали срок жизни коронавируса на предметах

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