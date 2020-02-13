Обвиненного в убийстве прабабушки «из жалости» красноярца оправдали

13.02.2020, 11:58, Новости дня

Суд оправдал жителя Красноярска Александра Радцева, обвиненного в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщила пресс-служба красноярского краевого суда.

«В Красноярском краевом суде 13 февраля провозглашен приговор по резонансному делу Александра Радцева, обвиняемого, по версии следствия, в убийстве своей прабабушки, находящейся в беспомощном лежачем состоянии. Ранее 7 февраля 2020 года по этому делу уже был вынесен вердикт присяжных заседателей – они посчитали вину Радцева в убийстве пожилой женщины недоказанной и вынесли оправдательный вердикт. Сегодня судья огласил оправдательный приговор», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Судья сказал, что следствию предстоит установить убийцу, поскольку присяжные заседатели единогласно заявили, что пожилая женщина была убита, хотя вина правнука в этом деле, по их мнению, не является доказанной.

Радцева обвиняли в убийстве прабабушки «из жалости», согласно версии следствия, в апреле 2018 года 20-летний обвиняемый задушил свою прабабушку 1927 года рождения. Женщина не могла двигаться без посторонней помощи.

Правнук заявил, что мотивом стало желание прекратить мучения женщины и облегчить жизнь родственникам, которым не нужно будет за ней ухаживать.