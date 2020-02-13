Губернатор Забайкалья проводил избирательную кампанию на деньги регионального бюджета, набрав 90% голосов

13.02.2020, 11:57, Новости дня

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводил свои предвыборные мероприятия за счет средств из фонда развития региона. Об этом говорится в расследовании «Чита.ру».

Согласно данным издания, предвыборные мероприятия Осипова проводились общественным движением «Забайкалье — наш дом», созданным в 2019 году и финансируемым из регионального Фонда развития. Пожертвования в фонд, основной задачей которого называется «реализация социально значимых мероприятий, инвестиционных программ и проектов», делают РЖД, «Норильский никель» и другие крупные компании. Фонд стал главным спонсором инициатив администрации региона: его логотип сопровождал вручение машин спасателям и врачам, появлялся в краевых и муниципальных театрах на выступлениях, а также появлялся в сюжетах о покупке квартиры для многодетной матери.

В 2018 году глава фонда огласил примерную годовую сумму финансирования организации — 569 млн рублей. Предвыборная кампания Осипова, который в 2018-ом стал исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, а осенью 2019-го победил на выборах, обошлась в 200−250 млн рублей. Любопытно, что бюджет избирательного фонда самого Осипова не превышал 56 млн рублей.

Основные средства регионального фонда развития были потрачены на концерты российских знаменитостей, которые проводились за месяц до выборов. В них приняли участие Анита Цой, «Стрелки», Кай Метов, Demo, Hi-Fi и другие. Все выступления прошли под лозунгами и плакатами проекта «Забайкалье — наш дом», а во время одного из таких концертов Осипов сам оказался на сцене и танцевал. Как отмечает «Чита.ру», на каждый концерт потратили от 4 до 10 млн рублей.