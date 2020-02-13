На заводе «Русский хром» прогремел взрыв: есть пострадавшие

13.02.2020, 11:51, Разное

На заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске в четверг прогремел взрыв. Трое человек пострадали, сообщает Ura.ru.

Известно, что среди них было двое женщин и один мужчина. Они получили серьезные ожоги около 80% тела и были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел на одной из подстанций цеха из-за короткого замыкания. В настоящее время следователи общаются с очевидцами инцидента и выясняют все обстоятельства произошедшего.