Медведчук признал «внешнее управление» Украиной

13.02.2020, 11:51, Новости дня

Внешнее управление Украиной – это уже свершившийся факт, который влияет не только на политику, но и на принятие важных государственных решений, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его мнению, украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским утратили самостоятельность в принятии ключевых решений. Медведчук считает, что могут быть две причины этого. 

«Первая, самая естественная, – этого не хочет сам президент. Он хочет оставаться в ракурсе внешнего управления, которое введено Вашингтоном, Западом еще в 2014 году. Оно имело место при [экс-президенте] Петре Порошенко, оно продолжается и сегодня», – сообщил он в интервью телеканалу «112 Украина». 

Второй причиной Медведчук считает внешнее управление страной, которое «влияет не только на политику и на принятие важных государственных решений, он влияет на экономику». По мнению депутата, это подтверждается действиями правящего большинства в парламенте. 

«Законы пишутся неизвестно где. Точнее, известно. Они пишутся за пределами Верховной рады, не в ее комитетах, не в кабинетах народных депутатов. Они их там получают. Ведь есть биографии людей, есть их так называемая кредитная история: где они работали, с кем и как они попали в парламент», – добавил он. 

Парламентарий добавил, что команда Зеленского является непригодной, и правильно реализовать стратегические цели невозможно. 

«Они сегодня работают на легализацию азартных игр, на куплю- продажу земли, на изменение трудового законодательства, упрощение возможности лоббировать отдельные отрасли, которые интересны тем, кто даже не находятся в стране. Это все задачи, которые ставятся из центра того же Сороса (американский финансист Джордж Сорос – прим. ВЗГЛЯД), из других западных центров», – заключил Медведчук.

Ранее Зеленский заявил, что не ощущает влияния американского финансиста Джорджа Сороса на Украину. Президент заверил, что он точно не один из «соросят». 



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Медведчук признал «внешнее управление» Украиной

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