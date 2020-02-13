Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

13.02.2020, 11:50, Новости дня

Ростовский областной суд приговорил к 7 с половиной годам колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, его признали виновным в госизмене (статья 275 УК).

Приговор вынесли еще 28 января, сегодня он вступил в законную силу, так как подсудимый не стал его обжаловать. Дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и при полном признании вины подсудимого.

Адвокат ученого Анна Полозова рассказывала, что ее подзащитного обвиняют в передаче во Вьетнам данных об оборудовании, которое Темирев создавал в конструкторском бюро «ИРИС» вместе с аспирантом из этой страны. Во время следствия Темирев не признавал вину.

Алексей Петрович Темирев – руководитель малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учредитель конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы», его арестовали 19 июля 2018 года. Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев сообщил тогда, что узнал об этом после просьбы адвоката задержанного Анны Полозовой навестить ученого.

«Даже не знаю, что думать: то ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли. И то, и то плохо», – написал у себя в блоге Еникеев. Он отметил, что у ученого много проблем со здоровьем.

«У него стент в сердце, макулопатия (практически не видит), и если не лечить, то ослепнет, язва желудка и грыжа, требующая операции», – написал правозащитник.

20 июля 2018 года ФСБ завела дело о государственной измене в отношении сотрудников корпорации Роскосмос. Обыски прошли у директора исследовательско-аналитического центра Дмитрия Пайсона, арестован 74-летний сотрудник структуры Роскосмоса – Центрального научно-исследовательского института машиностроения – Виктор Кудрявцев. Еще десятерых человек проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. В самом научно-исследовательском институте проведут внутреннее расследование.