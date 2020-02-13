Мнения: Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

13.02.2020, 11:44, Новости дня

Лет двадцать назад написал – жаль, похоже, не те прочитали, кому следовало – что РФ держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса.

Лет двадцать назад написал – жаль, похоже, не те прочитали, кому следовало – что РФ держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса.

Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего.

Но поразительнее всего, конечно, борцы за мир. Мне из Штатов друг пишет – «ну и смешной же народ к тебе сбегается». Да уж, смешной… не знаю, что и отвечать.

«Как можно призывать детей воевать» пишут. Призывать? Детей? Воевать? Кто вам дерьма в череп наложил, что вы фотографию ребенка в форме Великой Отечественной считаете призывом отправить детей воевать?

«Да кому мы нужны, нас завоевывать, к чему воинственность воспитывать» пишут. Кому? К чему? Вы, дебилы, куда голову засунули, что ничего не видите? Что РФ официально объявлена главным и всеобщим врагом – не слыхали?

Ужас-ужас, дети в войну играют. Какой кошмар, сфоткали ребенка в военной форме! С какой бы стати, удивительно! Ведь во всем мире – мир и благорастворение воздухов. Сидят Штаты, в оружии как дворовый пес в блохах, даже из задницы ракеты торчат, военные базы по всему миру, бомбят налево и направо, дети с речевками маршируют и в форме позируют – но это же совсем другое дело!

Ну, азиатские тигры зубы точат – так это совсем нас не касается. Ближний Восток горит – нам что с того? Старый волк Турция – и та до зубов вооружилась и скалится – ну и что? По всему миру войны, в тысяче километрах от Москвы наши братья и сестры шестой год живут под обстрелами – мы глазки закроем, мы стыдливо отвернемся, не наша война, мы за мир, мы все такие воздушные и возвышенные.

Если придут нас завоевывать – то мы будем флажками махать и умиротворяющие речи произносить, чтобы враги устыдились.

Такой скотный двор, что Оруэлл за голову бы схватился!

Сидят в кругах наседлости, в Москве и Питере, квохчущие курицы, кукарекают молодые петушки. Блеют о высоком старые бараны, трясут бородками старые козлы. Грезят о высоком свиньи, важно гогочут жирные гуси. И все дружно осуждают пастухов, что не пускают погулять в темный лес и не позволяют приходить в гости волкам. Ужасаются тому, что сторожевые собаки имеют зубы, а их щенки учатся кусаться.

К чему, к чему все это в дивном нынешнем мире, никакой надобности нет в охране, защите, патриотизме, все звери – братья, это из-за забора прорычал волк и тигр его поддержал, миру – мир, долой заборы и ограды, спилим рога, вырвем когти, зароем ружья. И дружными рядами, за козлами-поводырями, вон в то длинное красное здание, откуда выезжают фуры…

Балбесы.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко

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