Бизнесмен Борис Минц арестован заочно

13.02.2020, 11:44, Новости дня

Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.

Судья Ирина Вырышева огласила, что решено «удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», передает ТАСС.

Согласно постановлению, предприниматель будет содержаться под стражей два месяца после задержания. Минц также объявлен в международный розыск.

Защита заявляет, что подозреваемый находится в Лондоне и не скрывается от российских правоохранительных органов.

«Следствие должно не добиваться заочного ареста Минца, а использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для допроса Минца при помощи властей Британии», – сказал в суде адвокат Алексей Куприянов.

Ранее Басманный суд также заочно арестовал сыновей Минца, Дмитрия и Александра. Постановления суда пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, арестованные заочно 31 января и объявленные в розыск, а также председатель правления ФК «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку и приобрели по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 груп финанс».

Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. Главным следственным управлением СК РФ в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

СК ведет проверку в отношении Минца по заявлению председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуацию с необеспеченными облигациями «О1 груп финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие».

В свою очередь в пресс-службе банка «Открытие» сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.