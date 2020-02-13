«Ями». Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео

13.02.2020, 11:42, Новости дня
видео
Видео: Леся Никитюк / YouTube
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
13.02.2020, 11:42, Новости дня
видео
Видео: Леся Никитюк / YouTube
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
28.01 / Генпрокурор Израиля выдвинул Нетаньяху официальное обвинение
07.01 / Китайские власти оштрафовали компанию Toyota на 12,5 млн долларов
14.01 / Автоновости: Около дома – только за деньги: выявлена новая проблема с московскими парковками
15.01 / Беглый экс-министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине – СМИ
29.01 / МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса
13.12 / Мнения: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?
29.01 / Брексит оставит Евросоюз без британской рыбы
04.02 / Лукашенко подтвердил задержания директоров сахарных заводов
15.12 / «Укрзалізниця» запустила дополнительные рейсы поезда «четырех столиц» к праздникам
28.12 / Скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» решили увеличить
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090