«Ями». Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео

13.02.2020, 11:42, Новости дня

видео

Видео: Леся Никитюк / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

«Ями». Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Генпрокурор Израиля выдвинул Нетаньяху официальное обвинение

07.01 / Китайские власти оштрафовали компанию Toyota на 12,5 млн долларов

14.01 / Автоновости: Около дома – только за деньги: выявлена новая проблема с московскими парковками

15.01 / Беглый экс-министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине – СМИ

29.01 / МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

13.12 / Мнения: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

29.01 / Брексит оставит Евросоюз без британской рыбы

04.02 / Лукашенко подтвердил задержания директоров сахарных заводов

15.12 / «Укрзалізниця» запустила дополнительные рейсы поезда «четырех столиц» к праздникам

28.12 / Скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» решили увеличить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика