Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету

13.02.2020, 11:42, Новости дня

74-летний американский продюсер Джон Питерс в интервью изданию Page Six заявил, что их 12-дневный брак с Памелой Андерсон распался после того, как он обновил ей гардероб и погасил долги в размере $200 тыс.

Питерс рассказал, что на момент их бракосочетания у Андерсон был долг на сумму $200 тыс, который она не могла оплатить. «Поэтому мне пришлось это сделать», – заявил продюсер в интервью изданию. После этого Питерс понял, что «если не уйдет, то лишится состояния».

Комментируя причины скоропостижного расставания с Андерсон он подчеркнул, что «нет большего дурака, чем старый дурак».

Питерс заявил, что «в 74 года ему нужнее спокойная жизнь, а не интернациональная любовь с долгами и адвокатами». 

Он также опроверг слова Андерсон о том, что инициатива бракосочетания исходила от него. По словам Питерса, в январе Памела написала ему письмо, в котором предложила возобновить старые отношения – 30 лет назад у пары уже был роман.

Также продюсер признался, что не только оплатил долги актрисы, но и полностью обновил ей гардероб. 

Представители Андерсон в комментарии  Page Six опровергли заявление Питерса, подчеркнув, что актриса «надеется, что у него все хорошо». 

Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса в конце января 2020 года. Спустя 12 дней супруги расстались. В интервью изданию People Андерсон заявила, что причиной развода стал «слишком большой контроль со стороны Питерса». 

Брак с Питерсом был пятым в биографии Памелы Андерсон. Ранее актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, в 2006–2007-м – за рок-музыкантом Кидом Роком, в 2007–2008-м и в 2014–2015 годах – за кинопродюсером Риком Саломоном.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Казани ради свадьбы дочки министра закрыли музей, но «злоупотребления» не было

22.01 / СМИ: Швейцария заподозрила россиян в шпионаже в Давосе

06.12 / Кабмин Украины поднял тарифы на доставку пенсий и субсидий

12.12 / Рабинович: «Феофания» оказалась нужнее «слугам дьявола», а не пострадавшим детям

27.12 / Общество: Участник штурма дворца Амина: Мы боялись, что после операции нас ликвидируют

11.01 / Новый посол США в РФ начнет работу в Москве на следующей неделе

09.02 / Аргентина не будет выплачивать долги МВФ пока не выйдет из рецессии – вице-президент страны

05.12 / Вместо Сайдика ОБСЕ на переговорах в Минске будет представлять швейцарская дипломатка Грау

16.01 / В Красноярском крае семиклассница забеременела от 10-летнего приятеля

12.02 / «Если я возьму его за руку, меня будут преследовать». Билли Портер прокомментировал отношения с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика