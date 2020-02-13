Футболист сборной Украины признан лучшим игроком месяца в испанском клубе

13.02.2020, 11:42, Новости дня

Игрок сборной Украины и испанского «Овьедо» признан лучшим игроком своей команды в январе, сообщает официальный сайт клуба.

«Это награда для всей команды. Мы хорошо работаем. Я доволен своими одноклубниками и тренерами. Я стал лучше, но способен на большее. Поэтому я продолжаю работать», – сказал Лунин.

В январе украинец провел три поединка за «Овьедо» во втором по силе дивизионе Испании, в которых пропустил четыре гола.

После 27 туров команда, в которой выступает Лунин, занимает 18-е место в турнирной таблице Сегунды и имеет в активе 29 очков.

Лунин выступает за «Овьедо» на правах аренды, контракт украинца принадлежит мадридскому «Реалу».