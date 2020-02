В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все пожары

13.02.2020, 11:42, Новости дня

В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все природные пожары. Об этом говорится в видеообращении представителя пожарной службы штата в Twitter.

«Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого», – отметили в службе.

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.

It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

С сентября было сожжено более 18 млн га кустарников, земель и лесов. По меньшей мере 28 человек погибли.

В начале февраля 2020 года в Новый Южный Уэльс на смену пожарам пришли наводнения.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.