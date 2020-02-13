В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все пожары

13.02.2020, 11:42, Новости дня

В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все природные пожары. Об этом говорится в видеообращении представителя пожарной службы штата в Twitter. 

«Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого», – отметили в службе.

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.
It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j

— NSW RFS (@NSWRFS) February 13, 2020

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

С сентября было сожжено более 18 млн га кустарников, земель и лесов. По меньшей мере 28 человек погибли.

В начале февраля 2020 года в Новый Южный Уэльс на смену пожарам пришли наводнения.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все пожары

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Осужденного за твит про детей силовиков Владислава Синицу внесли в список террористов и экстремистов

12.12 / Депутат бундестага обвинил правительство Германии в ухудшении отношений с Россией

26.01 / В мире: Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

02.12 / Рэпер Птаха в Госдуме раскрыл схему наркоторговли в России

05.02 / Любопытство лесорубов погубило двух медвежат в Приморье

08.12 / В соцсетях запустили флешмоб в поддержку Зеленского на переговорах в Париже

04.12 / Денисова сообщила о нарушениях прав «украинских диверсантов» Дудки и Бессарабова

20.12 / СЕ и ОБСЕ попросили взять на контроль ситуацию со Sputnik Эстония

06.02 / Fiat Chrysler нарастила чистую прибыль за 2019 год в 1,8 раза

05.01 / Пушков оценил идею Трампа ударить по объектам в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика