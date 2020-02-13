Гражданин Германии арестован за нарушение эмбарго в отношении России

13.02.2020, 11:37, Новости дня

Немецкие стражи порядка арестовали местного жителя по подозрению в нарушении эмбарго против России, информирует Федеральная прокуратура Германии.

Подозреваемый Александер С. был задержан сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля Германии в Аугсбурге 11 февраля. «Он подозревается в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ в семи случаях, причем в каждом случае он мог действовать на коммерческой основе в интересах разведки другого государства», – говорится в заявлении.

В квартире мужчины в Аугсбурге, а также в помещениях его фирмы и других лиц в Баварии, Берлине и Саксонии прошли обыски, передает ТАСС.

Задержанный является руководителем компании, зарегистрированной на юге Германии. Следствие считает, что он поставлял станки «конечным потребителям в России, действующим в военной сфере». Чтобы обойти проверки и скрыть это, подозреваемый якобы осуществлял сделки через меняющихся фиктивных получателей, предоставлял компетентным органам неверные сведения. Всего с января 2016 по январь 2018 года он реализовал заказы на 8 млн евро.

В прокуратуре отметили, что «все поставленные машины объективно были пригодны для использования в военной сфере» и подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в ЕС для экспорта в Россию.

Подозреваемый по запросу ведомства предстал в среду перед судьей, который выдал ордер на его арест и постановил взять под стражу.