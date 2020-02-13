Оргкомитет «Мисс Томск» дал характеристику побившей таксиста фитнес-тренеру

13.02.2020, 11:37, Новости дня

Участница конкурса «Мисс Томск – 2013», которая, по версии СМИ, стала героиней инцидента с оскорблением и избиением таксиста в Москве, является вежливой и этически выдержанной девушкой, сообщила директор продюсерского центра ARS-Альянс (организатор конкурса) Вера Алмаева.

«Отзывы самые положительные. Этически выдержанная, образованная, вежливая, из приличной семьи», – приводит ее слова РИА «Новости».

По данным СМИ, на скандальном видео с истерикой в такси запечатлена фитнес-тренер Яна Данькова. Утверждалось, что в 2013 году она стала победительницей конкурса «Мисс Томск», но Алмаева уточнила, что Данькова заняла третье место и стала второй вице-мисс.

При этом директор продюсерского центра ARS-Альянс усомнилась в том, что героиней скандального ролика является Яна Данькова. «Я видела, что девушка куда-то опаздывала, истерила. Нет, это не Яна. Я бы Яну узнала», – сказала она.

Алмаева добавила, что не может «ни одного плохо слова сказать» про героиню скандального видео. Практически сразу после конкурса Данькова уехала в Москву, сообщила она.

Ранее в четверг водитель такси, на которого в подмосковном Одинцово напала пассажирка, прокомментировал инцидент и пожалел нападавшую. Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.



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Оргкомитет «Мисс Томск» дал характеристику побившей таксиста фитнес-тренеру

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