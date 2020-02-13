Озвучены новые цены на седан Toyota Corolla 2020 года

13.02.2020, 11:31, Разное

Японский автопроизводитель Toyota объявил об увеличении цены на все комплектации седана Corolla в 2020 модельном году. В среднем стоимость повысится от 36 000 до 42 000 рублей.

Так, цена базовой комплектации модели Стандарт в нынешнем году составит не менее 1,214 млн рублей. Седан Toyota Corolla данной модификации оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем, мощностью 122 л.с., и механической коробкой передач.

Классическую версию Toyota Corolla, оснащенную аналогичной двигательной системой, но с автоматической трансмиссией, удастся приобрести за 1,359 млн рублей. Максимальная комплектация Престиж Safety обойдется в 1,736 млн рублей.

Продажи седана Toyota Corolla нового поколения начались в марте 2019 года. За январь 2020 года дилерам удалось на 20% увеличить продажи автомобилей и реализовать 6405 новых машин.