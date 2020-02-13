Индия начала разработку новых снарядов для танков Т-90С

13.02.2020, 11:30, Новости дня

Индийское оборонное предприятие Ordnance Factory Board разрабатывает новую линейку боеприпасов для основных боевых танков T-90C Bhishma, состоящих на вооружении сухопутных войск страны, сообщил представитель OFB.

«Компания инициировала разработку новой линейки 125-миллиметровых боеприпасов для ОБТ Т-90С Bhishma. В нее входит штатный бронебойно-подкалиберный снаряд с оперенным сердечником и отделяющимся поддоном, кумулятивный снаряд и осколочно-фугасный снаряд», – передает ТАСС слова представителя OFB.

Он добавил, что новые боеприпасы позволят существенно повысить огневую мощь танков. По его словам, боеприпасы находятся на стадии создания прототипа. По словам представителя OFB, практически все новые боеприпасы еще не получили никаких обозначений.

«Кумулятивный снаряд обозначен 1A», – сказал собеседник, не приводя каких-либо характеристик новых снарядов.

Ранее на танке Т-90 в Индии установили кресла для VIP-персон.