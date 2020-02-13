Американские медики назвали ТОП-10 полезных завтраков

13.02.2020, 11:30, Разное

Одним из главных условий нормальной работы организма и насыщения энергией на весь день является правильный и здоровый завтрак. Американские медики назвали ТОП-10 наиболее полезных блюд для утреннего приёма пищи.
Самым здоровым завтраком специалисты назвали приготовленную на воде или молоке овсяную кашу. Хорошей добавкой к данному блюду станут ягоды, орехи или сухофрукты. Не менее полезны мюсли, которые можно просто заливать йогуртом или нежирным молоком, а также омлет из пары яиц и зелени. В качестве замены первому в рейтинге блюду станут овсяные хлопья. Советуют в качестве полезного завтрака готовить фруктовый салат, заправляя его йогуртом или соком лимона.

На шестой строке списка – бутерброды с цельнозерновым хлебом, листьями салата, кусочками огурца, сыром или отварным куриным мясом. Далее следует домашний творог, богатая железом и белками гречневая каша с молоком, салаты с авокадо, овсянка с яблоками и бананом. В качестве напитков на завтрак желательно пить апельсиновый фреш, зелёный чай и обычную воду с добавлением дольки лимона.



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Американские медики назвали ТОП-10 полезных завтраков

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