Россиянам пообещали ветреный март

13.02.2020, 11:27, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в первом месяце весны. По предварительным прогнозам, март будет ветреным, сообщает Национальная служба новостей. 

По словам Вильфанда, потепление на территории страны наступил уже на следующей неделе. Его принесет атлантический циклон с низким давлением. Сразу после выходных он придет в столичный регион и температура воздуха повысится до 3-5 градусов тепла. В целом, метеорологи ожидают, что температура в марте будет около и выше нормы. Однако при этом значительно усилится ветер. 



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Россиянам пообещали ветреный март

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