Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

13.02.2020, 11:27, Новости дня

Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова по подозрению в получении взятки на посту руководителя администрации города, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова», – сообщается на сайте СК. 

По данным следствия, в 2016 году Кузнецов получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского предпринимателя за оказание ему общего покровительства. 

В частности, как сообщили в ведомстве, в 2016 году предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова, расположенного в пригороде Читы стоимостью около 2 млн рублей. 

Ранее в Петербурге арестовали политолога Ольшевского, которого обвиняют в мошенничестве на 16 млн рублей, полученные им от экс-ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова.



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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

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