Учёные: Умеренное потребление кофе может защитить от диабета и сердечной недостаточности

13.02.2020, 11:21, Разное

Учёные из Harvard Medical School (США, Массачусетс) в результате проведённого исследования выявили, что умеренное потребление кофе может защитить от развития некоторых заболеваний. К ним, среди прочего, относится диабет 2-го типа и сердечная недостаточность.
Выпитая 1-2 чашки кофе активизируют в организме выработку белка, связывающего играющие в развитии диабета гормоны эстрадиол и тестостерон. Также напиток повышает устойчивость поджелудочной железы к «скачкам» уровня сахара в крови, таким образом снижая риск данного заболевания. В ходе исследования оказалось, что выпиваемые ежедневно 3-4 чашки кофе на 11% снижают риск сердечной недостаточности и блокируют сигнальные пути в клетках для передачи информации, запускающей возрастные заболевания нервной системы, к примеру, болезнь Паркинсона.

Кофе усиливает устойчивость клеток печени к негативным последствиям употребления спиртного, то есть, снижает риск рака данного органа. Кроме того, 1-2 чашки напитка в день снижают риск онкологии толстой кишки в среднем на 26%, а 3-4 порции – уменьшают его на 50%.



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Учёные: Умеренное потребление кофе может защитить от диабета и сердечной недостаточности

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