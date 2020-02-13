В «Слуге народа» озвучили условия контракта с Россией на продажу воды в Крым

13.02.2020, 11:19, Новости дня

Депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук поддержал идею о подаче воды в Крым, заявив, что на полуострове живут украинцы, а без полноценного водоснабжения Крым может превратиться в пустыню.

По мнению депутата, Украина может предложить РФ заключить специальный контракт на продажу воды в Крым по примеру газового, который действует между государствами, передает телеканал «Наш». 

«Почему бы нам не заключить специальный контракт на водоснабжение? Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать?» – предположил он. 

По его мнению, в этом вопросе речь не идет о политических торгах. Он также призвал выработать долгосрочную стратегию по отношению к Крыму.

«Мне непонятно, мы Крым, который хотим вернуть, где живут украинцы, где есть плодородные земли, хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 мы и сами не захотим эту пустыню», – отметил парламентарий.

Ранее депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что профильный комитет Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его «деоккупации».

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия  заявил, что если дать воду в Крым через Северо-Крымский канал, то Киев будет иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу. Позже Арахамия извинился за свои слова.

В Крыму ответили, что РФ не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи днепровской воды в Крым взамен на уступки в переговорах по Донбассу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной.



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В «Слуге народа» озвучили условия контракта с Россией на продажу воды в Крым

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