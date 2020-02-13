Мишустин рассказал о скорректированном федеральном бюджете на 2020-2022 годы

13.02.2020, 11:19, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы предполагают увеличение расходов и доходов, но сам бюджет остается сбалансированным.

Премьер также призвал кабмин не запрашивать средства на текущие нужды из Резервного фонда правительства, поскольку он создан для финансирования чрезвычайных расходов, передает РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что рассчитывает на высокий темп рассмотрения в Госдуме пакета поправок в федеральный бюджет для обеспечения выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрим пакет поправок в федеральный бюджет, которые финансово обеспечат реализацию обозначенных (в послании Путина) мер. Все изменения в рамках выполнения послания президента мы разработали достаточно оперативно. Рассчитываю, что такой же подход сохранится у нас и при утверждении этих законопроектов в Государственной думе», – сказал глава кабинета министров.

В январе Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также поручил провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Тогда же премьер выразил недовольство выполнением поручений президента и заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют.