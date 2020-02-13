Мишустин рассказал о скорректированном федеральном бюджете на 2020-2022 годы

13.02.2020, 11:19, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы предполагают увеличение расходов и доходов, но сам бюджет остается сбалансированным.

Премьер также призвал кабмин не запрашивать средства на текущие нужды из Резервного фонда правительства, поскольку он создан для финансирования чрезвычайных расходов, передает РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что рассчитывает на высокий темп рассмотрения в Госдуме пакета поправок в федеральный бюджет для обеспечения выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрим пакет поправок в федеральный бюджет, которые финансово обеспечат реализацию обозначенных (в послании Путина) мер. Все изменения в рамках выполнения послания президента мы разработали достаточно оперативно. Рассчитываю, что такой же подход сохранится у нас и при утверждении этих законопроектов в Государственной думе», – сказал глава кабинета министров.

В январе Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также поручил провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Тогда же премьер выразил недовольство выполнением поручений президента и заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Мишустин рассказал о скорректированном федеральном бюджете на 2020-2022 годы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Глава института Нацпамяти: Нужно больше внимания сосредоточить на диалоге, коммуникации, работе с общинами

10.02 / Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы

27.01 / Брошенных отцом в Шереметьево мальчиков пообещали вернуть в Хабаровский край

24.01 / Зятю Трампа посоветовали сменить телефон из-за взлома смартфона главы Amazon

09.12 / В мире: Переговоры в Париже не помогут Донбассу

26.01 / Мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе дома в Нижневартовске

23.01 / Экс-глава МИД Польши раскритиковал Варшаву за ссоры «по всем фронтам»

28.12 / SZ — обмен пленными между Киевом и Донбассом — уже прорыв, но ещё не конец конфликта

09.12 / Украинка Зевина завоевала серебро чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

12.02 / Китайскую студентку вылечили от коронавируса в тюменской больнице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика