В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

13.02.2020, 11:18, Новости дня

Контроль над контейнерным терминалом ТИС в порту «Южный» в Одесской области намерен приобрести один из крупнейших портовых операторов мира – DP World сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ТИС.

Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Участники не раскрывают сумму, но называют контракт «крупнейшей инвестицией в инфраструктуру за всю историю независимости Украины».

DP World собирается внедрить на терминале новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, «сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone», отмечает пресс-служба ТИС.

“DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка”, – цитирует «РБК-Украина» совладельца ТИС, партнера SD Capital Андрея Ставницера.

Глава правления и генеральный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем заявил, что его компания рада расширению присутствия в Украине.

«DP World высоко оценивает потенциал роста контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира», – заявил инвестор.

Эта сделка существенно повлияет на украинский логистический сектор, убежден партнер SD Capital Филипп Грушко.

«Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста», – подчеркнул он.

Агентство напоминает, что DP World – один из крупнейших портовых операторов мира, за прошлый год он обработал 71,2 млн TEU (условных единиц измерения вместимости грузовых транспортных средств), в то время как суммарный показатель всех украинских портов за 2019 год составил немногим более 1 млн TEU.

Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших контейнерных терминалов в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами, пишет «РБК-Украина».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

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