Гаджеты: Сравнение массы и размеров серии Galaxy S20 с другими смартфонами (6 фото)

13.02.2020, 11:14, Новости дня



С каждым годом смартфоны всех производителей неуклонно увеличиваются от поколения к поколению. Не стали исключениями и устройства модельного ряда Galaxy S20 от корейского концерна Samsung, официально представленные на мероприятиях Galaxy Unpacked. Новые смартфоны стали самыми большими в истории компании, поэтому эксперты приняли решение сравнить их габаритные размеры с ранее выпущенными моделями Samsung и iPhone. Такой сравнительный анализ поможет пользователям визуально оценить насколько удобными будут новые модели линейки Galaxy S20.

Самый крупный смартфон серии Galaxy S20 Ultra имеет габаритные размеры 166,9 х 76,0 х 8,8 мм и массу 220 грамм. В результате это не только самый большой, но и самый тяжелый смартфон компании из серии Galaxy. Так например, аппарат Galaxy Note10 имеет линейные размеры 162,3 х 77,2 x 7,9 мм при массе 196 грамм.



Интересно, что масса модели Galaxy S20 полностью одинакова с массой модели Galaxy S9 выпущенной в 2018 году и составляет 163 грамма. При этом у Galaxy S20 на 0,4 дюйма большая диагональ экрана. В сравнении с прошлогодней моделью Galaxy S10 (157 граммов) новый S20 всего на 6 грамм тяжелее.





Модель Galaxy S20+(186 гр) оказалась легче Galaxy S10+ на 12 граммов, и на 3,1 грамм легче позапрошлогодней модели Galaxy S9+.

При сравнении размеров серии Galaxy S20 с устройствами главного конкурента Apple iPhone, выяснилось, что корейские смартфоны Galaxy S20, и Galaxy S20+ превзошли по размерам больше iPhone 11 Pro Max. При сравнении Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max оказалось, что «американец» с габаритами 158 х 77,8 х 8,1 мм уступает «корейцу с размерами 166,9 х 76,0 х 8,8 мм. Однако масса iPhone 11 Pro Max при этом оказалась на 6 грамм больше, чем у 220 граммового S20 Ultra.