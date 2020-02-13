Гаджеты: Робот выполнил первую микрохирургическую операцию (3 фото)

13.02.2020, 11:14, Новости дня



Современная микрохирургия предусматривает соединение сосудов диаметром от 0,3 до 0,8 мм, что накладывает определенные ограничения, связанные с точностью работы рук хирурга. Поэтому использование роботизированных систем в особо точной хирургии существенно упростит проведение сложных операций и повысит их эффективность.



Роботизированная система MUSA от MicroSure (MicroSure, Эйндховен, Нидерланды) малогабаритная установка, которая может быть смонтирована на операционном столе с микроскопом, обеспечивая легкую интеграцию в операционном зале с минимальными изменениями планировки театра и организационного планирования. В настоящее время система MUSA прошла тестирование на 20 женщинах с онкологическим заболеванием молочной железы. Аппарат показал отличные результаты при соединении сосудов диаметром от 0,3 до 0,8 мм.



Оценку качества проведенной с помощью робота операции выполняли по истечении нескольких месяцев, анализируя результат заживления и восстановления соединенных сосудов. Врачи оказались довольны результатами тестирования и подтвердили, что работа выполнена на уровне профессиональных хирургов. Единственным недостатком роботизированной системы MUSA оказалось время проведения операции, которое составило 115 минут, в то время как профессиональный хирург выполняет такую задачу за 81 минуту.