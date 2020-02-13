Гаджеты: Робот выполнил первую микрохирургическую операцию (3 фото)

13.02.2020, 11:14, Новости дня


Современная микрохирургия предусматривает соединение сосудов диаметром от 0,3 до 0,8 мм, что накладывает определенные ограничения, связанные с точностью работы рук хирурга. Поэтому использование роботизированных систем в особо точной хирургии существенно упростит проведение сложных операций и повысит их эффективность.


Роботизированная система MUSA от MicroSure (MicroSure, Эйндховен, Нидерланды) малогабаритная установка, которая может быть смонтирована на операционном столе с микроскопом, обеспечивая легкую интеграцию в операционном зале с минимальными изменениями планировки театра и организационного планирования. В настоящее время система MUSA прошла тестирование на 20 женщинах с онкологическим заболеванием молочной железы. Аппарат показал отличные результаты при соединении сосудов диаметром от 0,3 до 0,8 мм.


Оценку качества проведенной с помощью робота операции выполняли по истечении нескольких месяцев, анализируя результат заживления и восстановления соединенных сосудов. Врачи оказались довольны результатами тестирования и подтвердили, что работа выполнена на уровне профессиональных хирургов. Единственным недостатком роботизированной системы MUSA оказалось время проведения операции, которое составило 115 минут, в то время как профессиональный хирург выполняет такую задачу за 81 минуту.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Гаджеты: Робот выполнил первую микрохирургическую операцию (3 фото)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Нардеп от «Слуги народа» Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь

14.12 / В КНДР заявили о разработке технологий для превосходства в мощи над США

06.12 / «Те же аборты, но другим способом»: СКР проверяет данные о смертях младенцев в Ростовской области

26.01 / В китайский город Шаньтоу запрещен въезд из-за угрозы распространения коронавируса

06.12 / Подпавшее под санкции США российское судно хотят конфисковать за долги в Сингапуре

03.02 / Гавриков помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

04.12 / Киев хочет за будущий транзит очень высокие тарифы – «Газпром»

21.01 / «Двое суток вступительных доводов и 16 часов на вопросы сенаторов» — ABC News о начале импичмента Трампа

29.01 / В базе Geekbench засветился новый доступный смартфон Samsung

21.01 / Путин дал напутствие новому генпрокурору

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика