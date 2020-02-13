Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств

13.02.2020, 11:12, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными. Соответствующие предложения поручено подготовить к 1 апреля.

Мишустин попросил министров, а также руководителей других федеральных органов исполнительной власти проанализировать организационно-штатную структуру своих ведомств «и внести предложения по ее оптимизации <…> до 1 апреля», передает ТАСС.

Премьер уточнил, что речь идет об оптимизации предельной численности сотрудников министерств и их конкретных подразделений.

В результате соответствующие структуры планируется «сделать компактными», добавил Мишустин.

Данный вопрос планируется решить в течение двух-трех месяцев, сообщил премьер.

Ранее в четверг Мишустин заявил, что ипотека в РФ остается очень дорогой, добавив, что ставки должны опуститься ниже 8%.



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Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств

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