Владельцам беспилотников в России придется получать спецправа

13.02.2020, 11:06, Новости дня

В Татарстане разработали проект закона, который будет четко определять правила эксплуатации беспилотных автомобилей в России. Под них планируется прописать не только законодательство, но и доработать дороги, а также обязать владельцев получать специальные водительские права.

Проект федерального закона «Об инновационных транспортных средствах» власти Татарстана готовятся внести в Госдуму, пишет «Коммерсант». Он уже получил поддержку комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству, а рассмотреть его могут уже 20 февраля на пленарном заседании республиканского парламента.

По РФ беспилотники сегодня ездят в рамках государственного эксперимента до 1 марта 2022 года, а разрешение на участие в нем получили 96 беспилотных автомобилей «Яндекса» и один автомобиль Московского автодорожного института (МАДИ) — все они имеют автопилот 4 уровня. Теперь в Госсовете Татарстана заговорили о необходимости формирования нормативной базы, «направленной на обеспечение безопасной эксплуатации инновационных транспортных средств». При этом авторы законопроекта заявляют, что он нужен для появления на дорогах машинс с автопилотом уже пятого уровня.

В проекте прописано, что беспилотные и иные «инновационные» автомашины должны быть зарегистрированы в ГИБДД и застрахованы. Минимальную страховую сумму, в пределах которой собственник возместит вред при ДТП, установит правительство РФ. Еще машина должна быть защищена от взлома. ДТП с участием автопилотников тоже будут разбирать по особым правилам, а все данные автомобиля при его поездке будут записываться.

Водитель беспилотника обязан иметь российские права, а также «документ, подтверждающий право на управление» автономным автомобилем, который будет создан отдельно. Под эти машины также изменят законы «О безопасности дорожного движения», «Об ОСАГО», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

Ожидается, что законопроект вступит в силу через два года после окончания правительственного эксперимента и адаптацииапод беспилотные автомобили дорог, разметки, знаков и парковочных мест.

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