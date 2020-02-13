«Самый талантливый и любимый!». Билык поздравила с днем рождения мужа

13.02.2020, 11:06, Новости дня

Украинская певица Ирина Билык поздравила с днем рождения супруга, российского режиссера Аслана Ахмадова. 

«Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит как талантище и личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы, я влюбилась в тебя снова. Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С днем рождения, Асланчик!» – написала она.

Пост исполнительница сопроводила совместным снимком с мужем.

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Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы….я влюбилась в тебя снова… Таких, как ты нет и не будет!! Самый талантливый и любимый!! Ты! С Днем Рождения, Асланчик!! * #happybirthdaymylove * #асланахмадов @aslanahmadov

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 12 Фев 2020 в 2:31 PST

Аслану Ахмадову 12 февраля исполнилось 47 лет.

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года. Певица замужем за  Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

У Ирины Билык также есть также 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Самый талантливый и любимый!». Билык поздравила с днем рождения мужа

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