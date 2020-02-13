Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

13.02.2020, 11:06, Новости дня

Роспотребнадзор (РПН) разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке.

"Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества, в случае, если лекарственные препараты или медицинские изделия являются недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан принять такой товар. Вам должны обменять товар и в случае, если он является доброкачественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства", — сообщает РПН.

К недостаткам лекарств можно отнести истекший на время продажи срок годности, отсутствие обязательных сведений о товаре, в том числе сведений на русском языке, несовпадение серии и сроков годности на упаковке и лекарстве, отсутствие инструкции по применению, несоответствие описания лекарства в инструкции цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям, а также наличие в упаковке брака (сколы, негерметичность, нечитаемые надписи).

Если товар имеет указанный недостаток, то закон "О защите прав потребителей" предписывает обменять некачественный товар на товар надлежащего качества. Покупатель вправе также потребовать уменьшения цены некачественного товара, безвозмездного устранения недостатков товара или отказаться от товара и потребовать возврата денег, при этом возвратив товар продавцу.

Если продавец отказывается принять некачественное лекарство обратно или заменить его, то необходимо составить претензию в свободной форме в двух экземплярах с просьбой вернуть или заменить товар.