Задержанные устроили бунт в московском изоляторе

13.02.2020, 11:06, Новости дня

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Трое подозреваемых устроили бунт в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, усмирять их пришлось группе быстрого реагирования, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел еще 1 февраля, когда в одну камеру перевели обвиняемых в разбое, краже и убийстве. По данным ТАСС, они подожгли дверь, сломали смеситель, затопили камеру и ударили осколком металлической трубы по плечу одного из полицейских, который попытался их остановить. Скрутить дебоширов удалось только группе быстрого реагирования, их развели по одиночным камерам.

Подозреваемым, скорее всего, будет предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.



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Задержанные устроили бунт в московском изоляторе

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