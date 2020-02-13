ЧП на Забайкальской железной дороге: с рельсов сошли вагоны с углем

13.02.2020, 11:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

ЧП на Забайкальской железной дороге: с рельсов сошли вагоны с углем. Как передает ГТРК "Амур" со ссылкой на пресс-службу железнодорожников, информация о происшествии поступила около полуночи.

В результате аварии с путей на перегоне между станциями Ерофей Павлович и Сегачама в Сковородинском районе Амурской области сошли семь вагонов, перевозивших уголь. На место прибыли специальные восстановительные поезда для ликвидации последствий ЧП. К счастью, пострадавших нет. Экологии ущерб не нанесен, сообщили в пресс-службе железной дороги.

Работы на месте схода вагонов продолжаются. Движение пассажирских поездов нарушено не было. Вся информацию о возможных изменениях в перевозках публикуется на сайте Забайкальской железной дороги. Теперь следствию предстоит разобраться в причинах произошедшего.

Текст:

ГТРК "Амур"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧП на Забайкальской железной дороге: с рельсов сошли вагоны с углем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Глава МИД Турции — с закупками С-400 Анкара останавливаться не собирается — Запад не оставил иного выбора

31.01 / Помпео прибыл с визитом на Украину

04.12 / Ветераны ВМС США — при Трампе вооружённые силы стали слишком политизированными

16.01 / Украинец Григорчук может возглавить сборную Азербайджана по футболу – СМИ

16.01 / Порошенко напугало послание Путина Федеральному собранию

08.02 / Подполковника Виндмана вывели из Белого дома

01.02 / Кулеба: Проблемы, созданные Россией на Донбассе, настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится

27.01 / «Мне жаль королеву». Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери

22.01 / Хинштейн может возглавить комитет Госдумы по информполитике

02.02 / Уточнен объем изъятого у Кушиташвили кокаина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика