Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

13.02.2020, 11:06, Новости дня

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Правоохранительные органы прекратили уголовное производство в отношении художницы Дарьи Агений, которая отбилась ножом от насильника. Об этом РИА Новости сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов.

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.

Инцидент с участием 18-летней жительницы подмосковных Химок произошел летом 2018 года. Сама девушка рассказала, что в Туапсе на нее напал пьяный мужчина и попытался ее изнасиловать. Она ранила нападавшего канцелярским ножом, а затем написала заявление о попытке изнасилования.

Однако дело возбудили в отношении Агений. Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в ноябре 2019 года статью переквалифицировали на более мягкую – "Превышение пределов необходимой самообороны". Дело художницы вызвало большой общественный резонанс.

 



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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

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