Мнение: Доходная инициатива

13.02.2020, 11:05, Разное

Новый приступ законотворчества депутатов. Опять, понятно, про деньги

Источник: Эль Мюрид



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Мнение: Доходная инициатива

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