Россия заявила о готовности укрепить оборону Кубы

13.02.2020, 11:05, Новости дня

Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по дальнейшему укреплению оборонного потенциала Кубы, сообщил в интервью российский посол на острове Андрей Гуськов.

Дипломат напомнил, что военно-техническое сотрудничество является одним из важных направлений взаимодействия между двумя странами.

«Как известно, Революционные Вооруженные силы Кубы в значительной мере оснащены вооружением и военной техникой советского и российского производства, включая средства ПВО и береговые ракетно-артиллерийские комплексы. Для их поддержания в боевой готовности требуются соответствующие обслуживание и ремонт, поставки запасных частей и комплектующих, решение других смежных задач», – передает РИА «Новости» слова Гуськова.

«Наша совместная работа строится с учетом этих потребностей. Одновременно мы готовы рассмотреть возможные предложения партнеров по дальнейшему укреплению оборонного потенциала Республики Куба», – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что сумма кредитов, которую Москва планирует выделить Гаване, может составить свыше 1 млрд евро.

«Что касается новых российских кредитов, то они, согласно уже достигнутым и еще прорабатываемым договоренностям, предоставляются на реализацию намеченных совместных проектов. Следует отметить, в частности, подписанный крупный контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы. Значительная часть его финансирования – почти 900 млн евро – будет обеспечена за счет коммерческих кредитов российских банков», – сказал Гуськов.

По его словам, также в практическую плоскость переходит реализация проектов по осуществлению второго этапа модернизации металлургического завода «Антильяна-де-Асеро им. Хосе Марти», капитальному ремонту 10 энергоблоков на кубинских ТЭС и ряда других.

«Общая сумма планируемых кредитов на эти и другие сделки, выполнить которые предстоит в ближайшие годы, может составить свыше 1 млрд евро. Еще раз хочу подчеркнуть, что средства, вкладываемые в экономику Кубы, будут компенсированы в порядке погашения кредитов», – отметил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом сообщил, что координация с Кубой по вопросу сотрудничества в экономике и сфере ТЭК в условиях санкций США будет одной из главных тем межправкомиссии в Москве.