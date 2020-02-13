Спустя 12 лет брак Джессики Альбы и Уоррена Кэша оказался на грани распада

13.02.2020, 11:04, Разное

Поклонников голливудской актрисы Джессики Альбы и Уоррена Кэша встревожили слухи о том, что они находятся на грани развода после 12 лет совместной жизни. Причиной конфликта супругов может являться занятость актрисы на съемках, а также ее предположительный роман с Беном Аффлеком.

О проблемах в семье Джессики Альбы и Уоррена Кэша начали говорить, кода она стала появляться на публике без обручального кольца. Кроме того, актриса всегда находилась в «подавленном» состоянии, что могло указывать на ее тяжелое психическое самочувствие.

Ранее журнал Woman’s day, со слов друзей Джессики Альбы и Уоррена Кэша, писал, что супруги часто ссорятся из-за пустяков. Актриса проводит большую часть времени на съемках, поэтому ей не удается побыть с семьей. Да и сама Джессика Альба ведет себя так, будто 12-летний брак уже не существует.

В прошлом году СМИ часто писали, будто Бен Аффлек развелся с Дженнифер Гарнер из-за романа с Джессикой Альбой, принимавшей его ухаживания.