В Сети появился рекламный ролик, снятый на камеру нового Xiaomi Mi 10 Pro

13.02.2020, 11:04, Разное

Уже сегодня, 13 февраля, в Китае пройдёт мероприятие, в ходе которого презентуют новый флагман Xiaomi Mi 10. Один из инсайдеров незадолго до анонса обнародовал в Сети рекламный ролик, снятый на камеру ожидаемого Mi 10 Pro.

Задолго до премьеры источники и сам производитель «дозированно» подавали информацию о технических и программных характеристиках Xiaomi Mi 10. Так, известно, что смартфон оснащён датчиком камеры на 108 Мп и 50-кратным зумом, поддерживает формат HEIF, благодаря чему размер сделанных снимков можно сделать меньше, но при этом сохранив то же качество изображения. Сетевой инсайдер Мукул Шарма в Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик, снятый полностью на камеру Mi 10 Pro. Кстати, ранее сообщалось, что устройство может снимать видео с разрешением 8K.

Лаборатория DxOMark уже провела тесты новинки, но результаты планируют обнародовать после премьеры Xiaomi Mi 10. На сегодняшний день камерофоном с наилучшими фото- и видеовозможностями является Huawei Mate 30 Pro 5G, но вскоре лидером с большой вероятностью может стать флагман Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Pro promotional video.#Xiaomi #redmi #Mi10 #mi10Pro #redmik30Pro pic.twitter.com/1aPuVb4mXl

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 13, 2020