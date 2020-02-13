Мужчины-усыновители первого ребенка получат право на маткапитал

13.02.2020, 10:58, Новости дня

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал поправку, согласно которой мужчины, ставшие единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал поправки о расширении программы материнского капитала и рекомендовал Думе принять законопроект во втором чтении.

Авторами поправки в законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты ГД Александр Жуков, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Андрей Макаров, Вячеслав Никонов и Тамара Плетнева.

В частности, поправкой предлагается добавить в перечень лиц, имеющих право на получение маткапитала, «мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года».

В случае усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тыс. 617 рублей, передает РИА «Новости».

В начале февраля фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала, они разработаны в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию.

Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.