Россельхознадзор ограничил ввоз насекомых из Китая

13.02.2020, 10:58, Новости дня

Россельхознадзор в целях защиты от коронавируса ограничил ввоз и транзит через Россию насекомых из Китая, используемых для научно-исследовательской деятельности и коллекционирования.

«В соответствии с письмом Россельхознадзора <…> информирует о введении временных ограничений на ввоз и транзит через территорию РФ клещей, нематод, живых насекомых для научно-исследовательских целей, коллекции и предметов коллекционирования по зоологии и ботанике из КНР», – сказано на сайте управления ведомства по Саратовской области.

Ограничения вводятся «с целью защиты территории РФ от заноса коронавируса», они будут действовать с 31 января 2020 года до особого указания.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и на транзит из Китая в Россию всех видов экзотических, декоративных животных, в том числе для научно-исследовательских целей.



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Россельхознадзор ограничил ввоз насекомых из Китая

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