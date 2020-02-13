Трамп ищет спецпредставителя для ядерных переговоров с Россией, но все кандидаты отказываются — Politico

13.02.2020, 10:57, Новости дня

Помощники президента США Дональда Трампа с конца прошлого года ищут специального посланника для переговоров с Москвой о сокращении ядерных запасов, однако все кандидаты отказываются. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух бывших американских должностных лиц,

По информации издания, эта ситуация может привести к задержке принятия решения о продлении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Как пишет Politico, среди кандидатов на должность специального посланника для переговоров с Москвой были глава американской делегации на переговорах с СССР по СНВ-1 Ричард Берт, помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и помощник по национальной безопасности экс-президента Джорджа Буша-младшего Стивен Хэдли. Все они отказались от этого предложения.

По словам источников издания, Трамп может настоять и на том, чтобы спецпосланник также занялся вовлечением Китая в процесс переговоров по ядерному оружию.

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сказал о готовности Вашингтона начать переговоры с Россией по контролю над вооружением и ядерной проблеме. 12 февраля О'Брайен сообщил, что США намерены провести «серьезные переговоры» с Россией и Китаем о сокращении ядерного оружия.



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Трамп ищет спецпредставителя для ядерных переговоров с Россией, но все кандидаты отказываются — Politico

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