Роспотребнадзор потребовал вернуть сбежавшую из больницы Боткина пациентку через суд

13.02.2020, 10:57, Новости дня

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой к сбежавшей из карантинного бокса Боткинской больницы Алле Ильиной. Об говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Башкетова требует принудительно поместить Ильину под медицинское наблюдение в больницу.

Ильина вернулась из Китая 30 января, а спустя несколько дней у нее заболело горло, и она вызвала скорую помощь. Сразу госпитализировать ее не стали, но 6 февраля домой к женщине пришли сотрудники Роспотребнадзора и вручили постановление о постановке на 14-дневный карантин в Боткинскую больницу.

«7 числа пришел врач, сказал: «Поздравляю, вы здоровы, анализы это подтвердили! Но будем держать вас здесь две недели», — рассказала девушка корреспонденту «КП». В тот же день она взломала изолированный бокс и покинула больницу.

Башкетова заявила ранее журналистам, что побег из стационара в данном случае — административное правонарушение, в связи с чем гражданка будет оштрафована.

В связи со вспышкой коронавируса в разных странах мира на территории России действует постановление главного государственного санитарного врача страны о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.